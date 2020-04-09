حصيلة أعداد وفيات أطباء إيطاليا بفيروس كورونا

بلغت حصيلة وفيات فيروس كورونا (كوفيد-19) المتفشي عالميًا بين صفوف الأطباء الايطاليين، اليوم الخميس، إلى وفاة 100 طبيب، بينما وصلت إجمالي الوفيات إلى 18 ألفًا، بحسب وكالة فرانس برس.

وبحسب المكتب الإعلامي للاتحاد الوطني لنقابة أطباء الجراحة والاسنان الايطالي، أكد أن مئة طبيب توفوا بينهم أطباء متقاعدين تم استدعاؤهم خلال انتشار فيروس كورونا في الدولة.

وتعد إيطاليا من أكثر الدول تضررًا من وباء فيروس كورونا، حيثُ حصد مئات الالاف من الضحايا، إلى جانب إصابة أكثر من 500 ألف حالة.

وعقب ذلك، فرضت السلطات الإيطالية الشهر الماضي، تدابير الحجر المنزلي وإلغاء كافة المرافق العامة والسياحية، علاوة على إغلاق حركة التنقل للمواطنين بين المدن ووقف الرحلات الجوية، وذلك لاحتواء فيروس كورونا.

عالميًا، أعلنت وزارة الصحة العالمية، اليوم الخميس، في أحدث إحصائية لها، ان اعداد الوفيات حول العالم وصلت إلى أكثر من 90 الفًا، وإصابة أكثر من مليون و500 ألف، معظمهم من الولايات المتحدة وإيطاليا والصين واسبانيا وألمانيا.