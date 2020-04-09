النونو: تسعى لإقامة علاقات جيدة مع دول العالم وجولة هنية حققت إنجازات عديدة

قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، طاهر النونو، "إن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يقود الدبلوماسية السياسية للحركة سواء أثناء وجوده في الداخل أو الخارج."

وقال النونو في لقاء متلفز عبر قناة الأقصى الفضائية: "زيارات رئيس الحركة ما قبل جائحة كورونا أثمرت في تحقيق عدة أهداف أهمها: إعادة القضية إلى طبيعتها باعتبارها القضية المركزية للامة وقضية تحرر وطني، وكذلك تصحيح المفاهيم حول القضية الفلسطينية بالإضافة إلى إعادة صياغة وتمتين العلاقات بين الحركة والعديد من الدول".

وأشار إلى أن ما تم نقاشه أمران رئيسان هما القضية الفلسطينية سياسيًا وتوفير عوامل صمود الشعب الفلسطيني.

ولفت النونو إلى أن ما بعد انتشار كورونا تغير سُلم الأولويات باتجاه ضرورة توفير متطلبات مواجهة الوباء للشعب الفلسطيني.

ونوه إلى أن حملة الاتصالات التي أجراها رئيس الحركة مع قيادات ورؤساء الدول بعد تعذر المواصلات بسبب كورونا هدفها التعامل مع الواقع الحالي ووضع هذه القيادات عند مسؤوليتاها تجاه الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن هذه الاتصالات لم تتوقف، وخلال الأيام المقبلة سيكون هناك اتصالات أخرى من أجل الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن حركة حماس تسعى لإقامة علاقات جيدة وطيبة مع كل دول العالم ووضعهم في صورة الواقع الفلسطيني وإقامة علاقات قوية مع هذه الدول.