"التنمية" تصدر تنويهاً مهماً بخصوص المحجوبين من المنحة القطرية 100 دولار

استقبلت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، 2400 شكوى متعلقة بالمنحة القطرية 100 لشهر مارس 2020.

وقال مدير وحدة الشكاوى في وزارة التنمية الاجتماعية مؤنس قديح، إن الوحدة تلقت عدد كبير من الشكاوى بخصوص الدفعة الأخيرة من المنحة القطرية 100 دولار لشهر مارس 2020.

وأوضح قديح خلال حديثه بمقطع فيديو نشرته التنمية، أنه تم استقبال 2400 شكوى والبدء بالردود عليها بشكل كامل، مشيرًا إلى أنهم تقدموا بها إلكترونيًا خلال الأيام الماضية.

كما أوضح، أنه تم فتح رابط تقديم الشكاوى لجميع المنتفعين الذين يعترضون على إيقاف المنحة القطرية لسبب أو آخر، قائلاً: "سنعيد النظر في الشكاوى المقدمة ونقدمها لجهات الاختصاص"، منوها إلى أن عدداً كبيراً من الشكاوى لا تنطبق عليها المعايير المعلنة من قبل وزارة التنمية.

وبين، أن الوحدة التي يترأسها تتعامل مع الشكاوى بكل شفافية ونزاهة وتتواصل مع الأسر من أجل التأكد من الشكوى ومع جهات الاختصاص في الوزارة أو خارجها لحل الأمر.

وكانت وزارة التنمية قد نشرت قبل أيام رابطا لتقديم الشكاوي بخصوص المنحة القطرية 100 دولار، إذ جاء من ضمن المعايير لمن يريد التقديم، أن يكون المستفيد قد استلم أقل من 9 مرات، أو استلم تسع مرات وأسرته مكونة من خمس أفراد فأكثر. (اضغط هنا لفتح الرابط)