الصحة بغزة تعلن عن تعافي حالة جديدة من "كورونا" والحالات 4 بصحة مطمئنة

أعلن مركز الاعلام والمعلومات الحكومي بغزة، مساء اليوم الخميس، عن تعافي حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا في قطاع غزة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 9 حالات ، مؤكدًا أن الحالات الاربعة المصابة المتبقية في مستشفى العزل بوضع صحي مطمئن ومستقر.

وأكد الناطق باسم وزارة الصحة د. اشرف القدرة في مؤتمر الايجاز اليومي عن تطورات فيروس كورونا، أن وزارته لم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة، موضحًا أن الصحة لازالت تتابع صحياً 807 مستضاف داخل 17 مركز حجر صحي في قطاع غزة وجميعهم بحالة جيدة.

وبيّن القدرة أن وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية تتابعان جملة الاجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا في القطاع غزة، مشيرًا إلى أن الطواقم أنهت إجراءات الحجر الصحي لـ 1231 مستضاف في مراكز الحجر الصحي من بينهم 241 من الطواقم الصحية ورجال الامن والخدمات خلال الأسبوع الجاري.

وثمن الجهود العظيمة التي تبذلها الطواقم الصحية والشرطية ومقدمي الخدمات المساندة والعاملين في شركات النظافة الذين يواصلون الليل بالنهار في مراكز الحجر الصحي ومواقع العمل المختلفة رغم المخاطر.

وقال القدرة :"إن وزارة الصحة والوزارات تبذل قصار جهدها لتحصين المجتمع من خطر وباء كورونا؛ للحفاظ على سلامة المجتمع"، مضيفًا أنه يترتب على كافة مغادري مراكز الحجر الصحي الالتزام بتعليمات الوقاية وتجنب الاختلاط والتزاور وتطبيق التباعد الاجتماعي.

وجددت وزارة الصحة نداء الاستغاثة لكافة الجهات المعنية للإسراع في توفير مواد فحص فيروس كورونا للمختبر المركزي دون الحاجة لإرسال العينات الى خارج قطاع غزة.

وشدّد القدرة، على ضرورة التزام جميع المواطنين بالإجراءات الوقاية والسلامة وتجنب التجمعات والاماكن العامة وشاطئ البحر واقتصار التحرك إلا للضرورة وخاصة كبار السن والاطفال وذوي الامراض المزمنة وضعف المناعة ومرضى الجهاز التنفسي من أجل سلامتهم وسلامة المجتمع.

وطالب وزير الصحة اشرف القدرة، المؤسسات الأممية المطلعة باتخاذ خطوات ملموسة لتمكين الطواقم الطبية في غزة من تحقيق الاستجابة الأولى لمواجهة جائحة "كورونا".

