ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. اقتصاد
  3. عرض الخبر

موسكو والرياض تخفضان انتاج النفط والأسعار تقفز بنحو 10%

  • فلسطين اليوم - السعودية
  • 17:56 - 09 ابريل 2020
ارتفاع اسعار النفط بعد استهداف ارامكو ارتفاع اسعار النفط بعد استهداف ارامكو
جوال
مشاركة

كشفت مصادر إعلامية، مساء اليوم الخميس، عن ارتفاع أسعار النفط بنحو 10%.

وقالت المصادر، إن موسكو والرياض اتفقتا على تخفيضات كبيرة في الإنتاج بهدف دعم أسواق النفط.

الأكثر مشاهدة

متعلقات