موسكو والرياض تخفضان انتاج النفط والأسعار تقفز بنحو 10%

كشفت مصادر إعلامية، مساء اليوم الخميس، عن ارتفاع أسعار النفط بنحو 10%.

وقالت المصادر، إن موسكو والرياض اتفقتا على تخفيضات كبيرة في الإنتاج بهدف دعم أسواق النفط.