بعد جائحة كورونا.. ارتفاع أعداد البطالة في أمريكا إلى 15 مليون شخص

أفادت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، بارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة في خلال الأسبوع الماضي بواقع 6.6 مليون طلب، ليصل اجمالي العاطلين عن العمل خلال الأسابيع الماضية 15 مليونًا.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، أن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة في الأسبوع المنتهي في الرابع من أبريل الجاري بلغت إجمالا نحو 6.6 مليون بانخفاض متواضع عن الأسبوع الذي قبله، مشيرة إلى أنه تم سجيل 6.87 مليون.

وأشارت إلى أن هناك توقعات بأن يبلغ عدد طلبات إعانة البطالة 5.25 مليون في أحدث أسبوع.

ووفق التوقعات، هناك تهديد بفقدان ما يصل إلى 20 مليون وظيفة في الولايات المتحدة خلال أبريل الجاري.

وخلال الأسبوع المنصرم، أعلنت الحكومة الأمريكية، أن الاقتصاد خسر 701 ألف وظيفة في مارس الماضي، في أكبر خسارة للوظائف منذ الكساد الكبير، وأنهت أطول فترة ازدهار للتوظيف في التاريخ الأمريكي بدأت في أواخر 2010.