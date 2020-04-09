الداخلية تقبض على مشاركين من غزة بإقامة نشاط تطبيعي مع الاحتلال

أوقفت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الخميس، مشاركين في إقامة نشاط تطبيعي مع الاحتلال "الإسرائيلي" عبر الانترنت.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة إياد البزم في تصريح صحفي، إن جهاز الأمن الداخلي أوقف الناشط "رامي أمان" والمشتركين معه في إقامة النشاط التطبيعي بناءًا على مذكرة توقيف صادرة عن النيابة العسكرية، مشيرًا إلى أنه تم إحالتهم للتحقيق، وسيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

وأضاف البزم: "إن الاحتلال الإسرائيلي لا يتوقف عن استخدام أساليب مختلفة لإسقاط الشباب الفلسطيني في وحل التخابر، للإضرار بشعبنا ومقاومته من جانب، وتحسين صورته الإجرامية أمام الرأي العام من جانب آخر".

وتابع: "إن إقامة أي نشاط أو تواصل مع الاحتلال الإسرائيلي تحت أي غطاء هو جريمة يعاقب عليها القانون، وخيانة لشعبنا وتضحياته".