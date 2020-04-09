ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الداخلية تقبض على مشاركين من غزة بإقامة نشاط تطبيعي مع الاحتلال

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:41 - 09 ابريل 2020
اياد البزم المتحدث باسم الداخلية في غزة اياد البزم المتحدث باسم الداخلية في غزة
جوال
مشاركة

أوقفت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الخميس، مشاركين في إقامة نشاط تطبيعي مع الاحتلال "الإسرائيلي" عبر الانترنت.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة إياد البزم في تصريح صحفي، إن جهاز الأمن الداخلي أوقف الناشط "رامي أمان" والمشتركين معه في إقامة النشاط التطبيعي بناءًا على مذكرة توقيف صادرة عن النيابة العسكرية، مشيرًا إلى أنه تم إحالتهم للتحقيق، وسيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

وأضاف البزم: "إن الاحتلال الإسرائيلي لا يتوقف عن استخدام أساليب مختلفة لإسقاط الشباب الفلسطيني في وحل التخابر، للإضرار بشعبنا ومقاومته من جانب، وتحسين صورته الإجرامية أمام الرأي العام من جانب آخر".

وتابع: "إن إقامة أي نشاط أو تواصل مع الاحتلال الإسرائيلي تحت أي غطاء هو جريمة يعاقب عليها القانون، وخيانة لشعبنا وتضحياته".

الأكثر مشاهدة

متعلقات