رام الله: إغلاق مشغل خياطة وإحالة مخالفين للنيابة العامة

قامت وزارة الاقتصاد بمحافظة رام الله والبيرة، اليوم الخميس، بإغلاق مشغل للخياطة يعمل على إنتاج كمامات مخالفة للمواصفات والمقاييس المطلوبة.

وقالت هزار أبو بكر مديرة مديرية الوزارة، إن الاغلاق تم بالتعاون مع جهاز الضابطة الجمركية، مشيرة إلى أنه جاء بعد رسوب المنتج في الفحص المخبري.

وأكدت أبو بكر أنه تم التحفظ على الكميات المنتجة، مبينة خلو السوق الكمامات التي تم مصادرتها.

على الصعيد ذاته، أحالت الاقتصاد مخالفين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية عدم إشهار الأسعار، والاتجار بمواد منتهية الصلاحية تم ضبطها اثناء جولة ميدانية لطواقم الوزارة على المحلات التجارية.

وأوضحت الوزارة أنه تم التحفظ على سيارة موزع تحتوي على كمامات ولباس واقي ومعقمات مجهولة المصدر لفحصها واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.