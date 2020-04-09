الاحتلال يفتح عبارات ضخمة في قلقيلية لتهريب العمال للداخل المحتل

فتح الاحتلال "الإسرائيلي" عبّارات ضخمة، لتسهيل مرور العمال من وإلى أراضي الداخل المحتل، والتي تستخدم لتصريف مياه الأمطار بين قلقيلية وبلدة حبلة. وفق ما أوردته مصادر محلية.

وأفادت المصادر المحلية، بأن شهود عيان وثقوا فتح العبارات ووجود جنود الاحتلال بالقرب منها ورفع الحواجز الحديدية عنها للسماح للعمال المرور خلالها.

وأوضحت أن قوات الاحتلال قامت بفتح عدة بوابات وفتحات مقامة على الجدار العنصري لتهريب العمال وقامت لجان الطوارئ واللجان المساندة لها والأجهزة الأمنية بمتابعة العمال.

وأشارت المصادر ذاتها، أن الاحتلال نقلهم إلى مدرسة القلب الكبير غربي مدينة قلقيلية، المخصصة للحجر الصحي وسحب عينات منهم لفحصها، مبينة أن جميع العينات التي سحبت كانت سلبية وعددها بالمئات، دون أن يسجل في قلقيلية إصابات بفيروس كورونا.

وطالبت الحكومة الفلسطينية في وقت سابق، الكيان الصهيوني بالتنسيق لرجوع العمال وعدم تسهيل دخولهم من خلال فتحات الجدار للسيطرة على الوضع الصحي، في حين يتلكأ الاحتلال بالالتزام بقواعد السلامة العامة ويستمر بإدخال العمال.