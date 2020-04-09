"أسرانا قضيتنا" حملة الكترونية ضخمة تنفذها نقابة المحامين الشرعيين

أطلقت نقابة المحامين الشرعيين الفلسطينيين، حملة الكترونية بلغات عدة، دعمًا واسنادًا للأسير الفلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لاسيما بالتزامن بين تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) واقتراب يوم الأسير الفلسطيني (17-4) المقبل.

وتسعى نقابة المحامين الشرعيين لحشد الرأي العام الفلسطيني والعربي والدولي من خلال الحملة الإلكترونية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإلزامه بتنفيذ الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية حماية الأسرى واتفاقيات جنيف الأربعة.

وتحمل الحملة الإلكترونية التي جاءت بعنوان #أسرانا_قضيتنا مضامين قانونية وأخرى انسانية مهمة لاسيما في ظل التمييز العنصري الإسرائيلي بين الأسير الفلسطيني والسجين الإسرائيلي في زمن تفشي فيروس كورونا القاتل (كوفيد-19) في دولة الاحتلال.

نقيب المحامين الشرعيين أيمن أبو عيشة أكد لـ"فلسطين اليوم الإخبارية" أن الحملة بدأت فعليًا في تاريخ (7-4-2020) وستستمر حتى تاريخ (17-4-2020) الذي يصادف ذكرى يوم الأسير الفلسطيني.

وأشار إلى أن الحملة انطلقت بالتنسيق الكامل مع جهات عدة محلية واقليمية جمعيها تُعنى بشؤون الأسرى وحقوق الانسان، مبينًا أن ذروة انطلاق الحملة سيكون يوم الخميس الموافق 16-4-2020.

وأوضح أبو عيشة، بأن الحملة ستكون باللغة العربية والانجليزية والعبرية عبر منصات التواصل الاجتماعي كافة (فيسبوك – اسنتغرام – تويتر – تلغرام .. إلخ) وتهدف للتأكيد على حق الأسير الفلسطيني في الحرية وتحقيق العدالة ضمن الاتفاقيات الدولية "الانسانية والحقوقية" التي تتهرب منها دولة الاحتلال.

اسرانا قضيتنا

وتأتي الحملة الإلكترونية في ظل تفشي فيروس كورونا القاتل (كوفيد-19) ويخشى نقيب المحامين الشرعيين على حياة الأسرى في سجون الاحتلال وتسلل الفيروس داخل السجون، لاسيما بعد اكتشاف اصابة أسير محرر بالفيروس القاتل.

كما تهدف الحملة وفقًا للنقيب أبو عيشة، إلى حشد الرأي العام العربي والدولي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتوفير أبسط الاحتياجات الانسانية والصحية والوقائية لحمايتهم من فيروس كورونا.

وطالب النقيب أبو عيشة، المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين "كبار السن - المرضى - الأطفال - النساء" كبادرة انسانية في ظل تفشي فيروس كورونا القاتل.

وحول مدى التفاعل في الأيام الأولى من انطلاق الحملة أكد بأن التفاعل يتخذ منحى تصاعدي من يوم إلى أخر، اليومان الماضيان شهدا تفاعلًا ايجابيًا من قبل النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا بأن العديد من النشطاء ذو التأثير الكبير على مستوى الوطن بدأوا يتداولون منشورات المحامين.

وكتبت منشورات المحامين باللغتين العربية والانجليزية، وخلال الأيام القادمة سيتم توزيع منشورات وكتابة بوستات باللغة العبرية لمخاطبة الرأي العام الإسرائيلي بالضغط على حكومته للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.