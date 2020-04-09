قرار "إسرائيلي" للحد من العمليات الجراحية

عممت وزارة الصحة التابعة للاحتلال، قرارًا على مستشفيات الداخل المحتل للحد من العمليات الجراحية قدر المستطاع بسبب مخاوف من نقص الأدوية في المستقبل القريب.

وجاء في القرار الذي يشمل المستشفيات العامة والخاصة إلى جانب العيادات الجراحية، على وجوب إجراء "الاستخدام المناسب" للتخدير بشكل عام ، بسبب المخاوف بشأن الفجوات في توريد بعض الأدوية.

ووفق وزارة الصحة "الإسرائيلية" ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في قرية جسر الزرقاء إلى 26 إصابة، في حين وصلت في أم الفحم إلى 25 مصابًا.

وذكر بيان الصحة، توزيع الإصابات بفيروس كورونا في البلدات العربية لغاية الساعة الثامنة من صباح اليوم، الخميس: