قرار "إسرائيلي" للحد من العمليات الجراحية

عممت وزارة الصحة التابعة للاحتلال، قرارًا على مستشفيات الداخل المحتل للحد من العمليات الجراحية قدر المستطاع بسبب مخاوف من نقص الأدوية في المستقبل القريب.
وجاء في القرار الذي يشمل المستشفيات العامة والخاصة إلى جانب العيادات الجراحية، على وجوب إجراء "الاستخدام المناسب" للتخدير بشكل عام ، بسبب المخاوف بشأن الفجوات في توريد بعض الأدوية.
ووفق وزارة الصحة "الإسرائيلية" ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في قرية جسر الزرقاء إلى 26 إصابة، في حين وصلت في أم الفحم إلى 25 مصابًا.
وذكر بيان الصحة، توزيع الإصابات بفيروس كورونا في البلدات العربية لغاية الساعة الثامنة من صباح اليوم، الخميس:
- تل أبيب ويافا (مختلطة) 420
- حيفا (مختلطة) 122
- اللد (مختلطة) 52
- الرملة (مختلطة) 48
- كرميئيل (مختلطة) 24
- نوف هجليل (مختلطة) 24
- جسر الزرقاء 26
- أم الفحم 25
- عكا (مختلطة) 17
- دبورية 17
- طمرة 16
- جت 13
- باقة الغربية 13
- الناصرة 10
- الشبلي أم الغنم 10
- معالوت وترشيحا (مختلطة) 10
- الطيبة 9
- دير حنا 8
- رهط 7
- المغار 7
- كسيفة 7
- سخنين 6
- إكسال 6
- كفر قرع 5
- بير الكسور 5
- طلعة عارة 5
- كفر قاسم 4
- عيلبون 4
- جلجولية 3
- الطيرة 3
- شفاعمرو 3
- عين ماهل 3
- يافا الناصرة 3
- صندلة 3
- بسمة 2
- بقعاثا (الجولان) 2
- بسمة طبعون 2
- جديدة المكر 2
- جولس 2
- كفر كنا 2
- نحف 2
- زيمر 2
- كفر ياسيف 2
- البعينة نجيدات 2
- أبو غوش 1
- أبو ربيعة 1
- البعنة 1
- دير الأسد 1
- حرفيش 1
- طوبا الزنغرية 1
- مجدل شمس (الجولان) 1
- مسعودين العزازمة 1
- عرعرة النقب 1
- عسفيا 1
- عرابة 1
- قلنسوة 1
- البقيعة 1
- الناعورة 1
- تل السبع 1
- وادي الحمام 1.