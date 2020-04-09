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مما يسهل التغلب عليه مستقبلا

علماء يكتشفون طريقة تخفي كورونا داخل جسم الانسان

  • فلسطين اليوم - تونس
  • 12:26 - 09 ابريل 2020
فيروس كورونا القاتل فيروس كورونا القاتل
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أفادت صحيفة الشروق التونسية بأن علماء بريطانيون اكتشفوا خاصة مهمة جدًا في طريقة تخفي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل جسم الانسان.

وأوضحت الصحيفة التونسية اليوم الخميس، بأن العلماء أكدوا أن الخاصية المكتشفة بوسعها أن تجعل التغلب على فيروس كورونا في جسم الإنسان أمرًا سهلًا في المستقبل.

وأشار العلماء من جامعة ساوثامبتون إلى أن فيروس كورونا ليس محصنًا بشكل قوي جدًا ضد الجهاز المناعي، وهذا الأمر مشجع جدا.

وقام العلماء باستحداث نموذج للفيروس الذي يؤدي إلى الإصابة بمرض (كوفيد 19)، وذلك حتى يروا الطريقة التي يتخفى بها حتى يتمكن من الوصول إلى خلايا الجسم، دون أن يتم رصده.

وأظهرت النتائج أن أجساما شبيهة بـ"الأشواك" تتدلى من سطح الفيروس، وعن طريق هذه الخاصية، يلتصق بالخلايا ثم يدخل إليها في جسم الإنسان.

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