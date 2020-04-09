الجامعة العربية تهاجم "إسرائيل" وتؤكد مجزرة دير ياسين تعكس طبيعة اجرام الاحتلال

أكدت الجامعة العربية اليوم الخميس، على أن "إسرائيل" تستغل الانشغال العالمي بمواجهة "فيروس كورونا" لتصعيد عدوانها ومواصلة انتهاكاتها الجسيمة على الشعب الفلسطيني.

وطالبت الجامعة العربية في بيان لها، جميع هيئات المجتمع الدولي بالضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي للامتثال الفوري لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، وإلزامها بوقف العدوان والاستيطان وبالتوقف عن سياسة التمييز العنصري ضد ابناء الشعب الفلسطيني.

وحول الذكرى الـ72 لمجزرة دير ياسين قالت الجامعة العربية: "مجزرة "دير ياسين" كانت واقعة تاريخية دموية تعكس طبيعة السياسات والممارسات الإسرائيلية منذ تأسيسها الهادفة لإبادة الشعب الفلسطيني.

ويصادف اليوم الخميس (9-4-2020) الذكرى الـ72 لمجزرة دير ياسين التي ارتكبتها جماعتين صهيونيتين عام 1948 في قرية دير ياسين غربي القدس المحتلة، وأسفرت عن استشهاد 250 إلى 360 فلسطينيًا، في أبشع تجسيد لممارسة العصابات الصهيونية الإرهابية، لسياسة التطهير العرقي بحق الفلسطينيين خلال أحداث النكبة.