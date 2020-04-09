كم بلغ حجم خسائر الاقتصاد العالمي بسبب جائحة كورونا؟

قدر خبراء دوليون أن حجم الخسائر المتوقعة للاقتصاد العالمي بسبب وباء كورونا المستجد، والإجراءات التي اتخذتها الحكومات لمنع تفشي الوباء نحو 5 تريليونات دولار.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن الخبراء أن الاقتصاد العالمي أن "العالم يدخل في أكبر ركود اقتصادي في فترة السلم منذ الثلاثينيات، حيث أن العديد من الحكومات أمرت الشركات خاصة بتعليق أنشطتها، كما أوعزت للناس بالبقاء في منازلهم".

ورغم هذه التقديرات السلبية، إلا أن "بلومبرغ" أشارت إلى أنه يتوقع أن تكون فترة الركود الاقتصادي قصيرة الأجل.

ويعتقد خبراء البنك الأمريكي "مورغان ستانلي" أن اقتصادات البلدان المتقدمة لن تعود إلى مستويات ما قبل الأزمة قبل الربع الثالث من 2021.

ووصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم إلى 1.5 مليون إصابة حتى الخميس التاسع من ابريل.