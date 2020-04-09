رئيس لجنة الطوارئ بغزة: سنعود للحياة بشكل تدريجي خلال أسبوعين أو ثلاثة

أكد رئيس لجنة الطوارئ في قطاع غزة الدكتور محمد أبو سلمية أن الحياة في القطاع قد تعود تدريجيًا إلى طبيعتها خلال الاسابيع القادمة في حال لم يتم تسجيل أي من الاصابات بفيروس كورونا من داخل القطاع.

وقال أبو سلمية في تصريح صحفي نشر اليوم الخميس: "إذا استمر الوضع بهذه الوتيرة، ولم تسجل أي إصابات من الداخل خلال أسبوعين أو ثلاثة؛ فمن الممكن العودة تدريجًا للحياة الطبيعية".

وأضاف :إن وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات الحكومية الأخرى، استطاعت عبور 50% من "عنق الزجاجة" والأزمة التي يعانيها القطاع بسبب فيروس كورونا".

واستدرك أبو سلمية بالقول: "هذه –فيروس كورونا- رمال متحركة، ممكن في أي لحظة أن تظهر حالة من داخل القطاع، وهذا سيغير كل الخطط".

وأكد أبو سلمية أن محاربة المرض تكون بالوقاية منه، حتى لو استمر الأمر أشهرًا، وأن الأزمة تتطلب تكاتف الجميع، لا سيما وأن يكون الجمهور حريصًا بالابتعاد عن التجمعات، فالقطاع أشبه بجزيرة يحيط بها الفيروس من كل الاتجاهات، ينتشر في الضفة ومصر ودولة الاحتلال".

وبين أن واقع البنية التحتية للصحة في غزة يجعلها غير قادرة على مجابهة الفيروس، "لذا السبيل الوحيد الوقاية، وتحمل فكرة المحاجر الإلزامية".