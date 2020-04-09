شهد سعر الدجاج اليوم الخميس (9-4-2020) في أسواق قطاع غزة استقرارًا في الأسعار.

ويحظى سعر الدجاج اليوم الخميس على اهتمام عدد كبير من الناس في قطاع غزة لرغبتهم في شراء الدجاج قبل يوم الجمعة بليلة واحدة.

ويلجأ الناس لشراء الدجاج قبل ليلة واحدة من يوم الجمعة حرصا منهم على وضع الدجاج في الثلاجة لاعتقادهم بأن الدجاج المثلج أسرع في الطهي من الدجاج المذبوح.

سعر الدجاج اليوم الخميس

وجاءت أسعار الدجاج اليوم الخميس على النحو التالي: