صحة غزة تُجهز "مستشفى غزة الأوروبي" لاستقبال المصابين بكورونا

شرعت وزارة الصحة في قطاع غزة منذ صباح اليوم الخميس، بتجهيز مستشفى غزة الأوروبي لتصبح المستشفى الرئيس لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

ووفقًا لمدير عام المستشفيات بوزارة الصحة عبد السلام صبّاح: "فإن مستشفى غزة الأوروبي ستستقبل جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا بجميع مستوياتها الثلاث من البسيطة الى الأكثر خطورة".

يُشار إلى أن المتحدث باسم صحة غزة أشرف القدرة أكد أن اجمالي عدد المتعافين من فيروس كرونا وصل إلى 8 حالات في قطاع غزة ولا زلت 5 حالات مصابة تحت المتابعة الصحية.

وأوضح أن الوضع الصحي للمصابين مطمئن ولم يتم تسجيل حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا حتى الان.

وكان القدرة قد حذر من تداعيات خطيرة على الوضع الصحي، جراء نفاد 44 % من الادوية الأساسية و31% من المستهلكات الطبية و65% من لوازم المختبرات ونفاد مواد الفحص المخبري لفيروس كورونا.

وطالبت الوزارة، أحرار العالم والمؤسسات الدولية والاغاثية لتوفير الادوية الأساسية المفقودة والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات ومواد فحص فيروس كورونا و100 جهاز للتنفس الصناعي و140 سرير للعناية المركزة.