تشلسي يعلن رغبته في ضم البرازيلي كوتينيو

كشفت تقارير إعلامية رغبة نادي تشلسي الانجليزي في ضم اللاعب البرازيلي فيليبي كوتينيو في موسم الانتقالات الصيفية.

وبحسب التقارير فإن برشلونة مستعد لبيع كوتينيو في الصيف القادم مقابل 75 مليون يورو فقط، بعد أن كان قد ضمه لصفوف "البلوغرانا" في يناير 2018 مقابل 160 مليون يورو.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن تشلسي يريد ضم كوتينيو على سبيل الإعارة في الصيف المقبل، ليضمه لاحقا بصفة نهائية في حال قدم أداء جيدا بالدوري الإنجليزي.

ويبدو تشلسي مستعدا لدفع 15 مليون يورو إلى جانب راتب كوتينيو كاملا في فترة الإعارة، وفي حال تميّز اللاعب سيحاول "البلوز" تحويل الصفقة إلى دائمة.