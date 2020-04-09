1.5 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم

وصل عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حاجز 1.5 مليون حالة، وسط تقديرات تشير إلى أنه لم يتم الوصول بعد إلى ذروة الأزمة.

وسجل العالم حتى اليوم 1506361 حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا، في أكثر من 180 دولة، بما في ذلك 88100 وفاة (5.85% من عدد المصابين) و319292 شفاء (21.2%).

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بالفيروس بـ425769 حالة، لتأتي بعدها إسبانيا في المركز الثاني بـ146690 إصابة، وإيطاليا في المرتبة الثالثة بـ139422، وفرنسا في الموقع الرابع بـ112950 مصابا، وألمانيا بـ112113 حالة.

وتحتل إيطاليا المرتبة الأولى في العالم من حيث عدد الوفيات بالفيروس بـ17669 حالة، وتأتي بعدها الولايات المتحدة بـ14604 وفيات، وإسبانيا في الموقع الثالث بـ14555، وفرنسا في المركز الرابع بـ10869، وإيران بـ3993 وفاة.

ويواجه العالم، منذ كانون الثاني/يناير 2020، أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد “SARS-CoV-2″، الذي يتسبب بعدوى “COVID-19” وبدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة، فيما صنفت منظمة الصحة العالمية المرض جائحة.