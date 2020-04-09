الخارجة الأمريكية: الوقت ليس مناسبًا لمعاقبة الصين بشأن كورونا

أكد وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، أن الوقت ليس مناسبا لمحاسبة الصين بشأن فيروس كورونا، لا سيما وأن مسؤولين أمريكيين يعتقدون بأن بكين تقاعست في الابلاغ عن حجم الازمة داخل أراضيها.

وقال بومبيو: "لقد قمنا بإجلاء 50 ألف أميركي تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء العالم بسبب عمليات الإغلاق العامة المرتبطة بالفيروس"، مضيفا "لا يزال هناك آلاف آخرون ينتظرون العودة".

جاء ذلك خلال إفادة صحفية بالبيت الأبيض مع الرئيس دونالد ترامب.

وعندما سُئل عن العواقب التي ستلحق بالصين قال بومبيو: "هذا ليس وقت العقاب لكنه لا يزال وقت الوضوح والشفافية".

وكانت الصين أبلغت منظمة الصحة العالمية بأن ثلاثة ألاف شخص توفوا بسبب فيروس كورونا وهو رقم شكك فيه ترامب ومسؤولون أمريكيون.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت ألفي حالة وفاة في يوم واحد وهو أعلى حصيلة يومية منذ انتشار الفيروس، وهو ما رفع عدد الوفيات في أمريكا إلى 14,695 حالة وفاة.