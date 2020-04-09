هل سيتم استئناف الدوري الايطالي لكرة القدم؟

وضع الاتحاد الايطالي مجمعة من الارشادات الطبية قبل استئناف محتمل للدري الايطالي الممتاز "الكالتشيو" المتوقف منذ التاسع من مارس الماضي بسبب جائحة كورونا.

وقال الاتحاد الإيطالي إن لجنته الطبية عقدت مؤتمرا عبر الفيديو الأربعاء "لتقييم الأمور، ووضع خطة عمل لكرة القدم حال السماح باستئناف النشاط الرياضي".

وكان الدوري قطع حوالي ثلثي مشواره هذا الموسم قبل أن يتم تعليق المسابقات.

ويرغب الاتحاد الإيطالي للعبة في استكمال الموسم لتقليل الأضرار المالية.

وقال إنه على استعداد لتمديد اللعب حتى سبتمبر أو أكتوبر إذا دعت الضرورة.

وهناك عدد من لاعبي دوري الدرجة الأولى الإيطالي بين المصابين بالفيروس.

وقال جابرييلي غرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم: "في حال حصولنا على الضوء الأخضر لاستئناف المنافسات يجب أن تكون أسرة كرة القدم على أهبة الاستعداد".

وتابع: "بالنظر إلى الدور الذي تلعبه كرة القدم في المجتمع الإيطالي أرى أنه يمكننا تقديم مساهمة مهمة للبلد بأكمله".

وقال إن الخطة تشمل نوعية الاختبارات التي يجب أن يخضع لها اللاعبون الذين أصيبوا بالفيروس مع "الاهتمام بشكل خاص بفحوص الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية".

ولقي 17127 شخصا في إيطاليا مصرعهم نتيجة انتشار فيروس كورونا في البلاد، ، وهو أعلى رقم وفيات من الفيروس في دولة واحدة على مستوى العالم.