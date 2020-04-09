حالة الطقس اليوم الخميس: ارتفاع طفيف على الحرارة وفرصة لسقوط الأمطار

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو اليوم الخميس 8-4-2020، غائماً جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو معتدلا في معظم المناطق نهارا بارداّ في ساعات المساء والليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

فيما توقعت أن تكون هناك فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم غدٍ الجمعة يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو بارداّ نسبياً نهاراً خاصة فوق المرتفعات الجبلية إلى بارداً ليلاً، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق.

ويوم السبت، يكون الجو غائماً جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ليبقى الجو بارداّ نسبياً نهاراً إلى بارداً ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا.