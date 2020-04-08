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مصطفى يدعو لخطة اقتصادية عاجلة لحماية الاقتصاد من الانهيار

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 22:26 - 08 ابريل 2020
محمد مصطفى محمد مصطفى
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دعا محمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار الأسبق، إلى ضرورة وضع خطة اقتصادية سريعة وعاجلة بمشاركة جميع المؤسسات، لحماية الاقتصاد من الانهيار، عمادها توفير السيولة النقدية في ظل تراجع الضرائب، وتقليل الدعم الخارجي جراء أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعرب مصطفى في لقاء متلفز عبر فضائية فلسطين، من تبعات الأزمة الاقتصادية في ظل كورونا وما بعده بستة أشهر إلى نحو عام.

وشدد على ضرورة التسريع في وضع خطة لتمكين الشركات من الصمود بدل السقوط، كونها تمثل عماد الاقتصاد الفلسطيني.

وأكد على ضرورة توفير السيولة للاقتصاد الفلسطينية لتجاوز الازمة الراهنة، لافتاً إلى أن التحديات كبيرة وتستدعي تضافر الجهود لتوفير السيولة، في ظل تعنت الجانب الإسرائيلي وقرصنته للأموال الفلسطينية.

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