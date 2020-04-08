لحماية نفسك من كورونا .. اطلع على بعض النصائح الهامة

تسبب فيروس كورونا المستجد في حالة ذعر دولية خلال الشهور الأخيرة، حيث أصيب بفيروس كورونا أكثر من مليون شخص حول العالم وتسبب في وفاة عشرات الآلاف.

وهناك العديد

وجه علماء مختصون نصائح هامة للعالم في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، وعلى رأسها ضرورة غسل اليدين بالماء والصابون لأكثر من 25 ثانية للقضاء على الفيروس، بالإضافة إلى عدم وضع اليد على الوجه وتحديدًا العين والأنف والفم.

ووجه العلماء التركيز على الأغذية التي ترفع مناعة الجسم لمواجهة فيروس كورونا، موضحين أن هناك 5 عادات غذائية تحمي من الفيروس.

كما وجهت منظمة الصحة العالمية مجموعة من النصائح الغذائية للبالغين خلال تفشي فيروس كورونا، مشددة على ضرورة تناول غذاء متوازن كل يوم يعزز المناعة.

وأوضحت في تغريدة على حسابها على تويتر على ضرورة حصول الجسم على ما يكفي من الفيتامينات، والمعادن، والألياف الغذائية، والبروتين، ومضادات الأكسدة، لافتة إلى أن كل تلك العناصر الغذائية يحتاجها الجسم لتعزيز وتقوية جهاز المناعة، وللحد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة والمعدية.

ووجهت نصيحة عن فيروس كورونا وهي تقليل استهلاك الملح إلى ما دون 5 غرامات (ملعقة صغيرة واحدة) في اليوم، مع استخدام الملح المعالج باليود.

الجدير ذكره، أن فيروس كورونا حصد ارواح اكثر من مليون على مستوى العالم، وإصابة الملايين بالفيروس. وأربك العالم ، وتراجع الاقتصاد العالمي.