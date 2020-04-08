دولة تنظم احتفالا رياضيا رغم اجراءات فيروس كورونا ... فلماذا ؟

نظمن دولة تركمانستان بطولة رياضية شارك فيها الآلاف رغم اعلان العالم حالة الطوارئ في التصدي لوباء فيروس كورونا، كونها الدولة الوحيدة في آسيا الوسطى لم تسجل أي إصابة لديها بفيروس كورونا.

وجاء الاحتفال الرياضي بمناسبة يوم الصحة العالمي، متجاهلة تدابير التباعد الاجتماعي المعمول بها في كل أنحاء العالم لمحاربة تفشي فيروس كورونا.

وبثت القناة التلفزيونية الرسمية التابعة موظفون رسميون من بينهم عاملون في الحقل الصحة، يمارسون تمارين رياضية داخل مبان حكومية وخارجها.

وتركمانستان هي من بين البلدان القليلة التي لم تعلن عن إصابات بكوفيد-19، الذي يجتاح العالم مخلفاً وفاة أكثر من 83 ألف شخص حول العالم.