مصر تنفي انتاج لقاح لفيروس كورونا

نفى المتحدث باسم الصحة المصرية خالد مجاهد، انتاج أي لقاح لفيروس كورونا في أي من المراكز الطبية في مصر.

وأوضح، المتحدث أنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية لم يثبت حتى الآن اعتماد دواء فعال لعلاج فيروس كورونا، (كوفيد19).

وشدد مجاهد على أن التصريحات حول إنتاج دواء مستخدم لمواجهة فيروس كورونا غير صحيح، موضحا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من يستخدم اسم وزارة الصحة والسكان للإدلاء بأي تصريحات غير مسؤولة تسبب البلبلة لدى المواطنين خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها مصر.

يشار إلى أن وسائل إعلام مصرية روجت في وقت سابق أن وزارة الصحة طالبت شركة المهن الطبية، بإنتاج مستحضر يتم استخدامه في علاج مرضى فيروس كورونا .