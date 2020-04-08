عالم روسي يتوقع توقف فيروس كورونا في مطلع مايو

كشف بروفيسور روسي انه يمكن التغلب على فيروس كورونا في وقت ابكر من المواعيد النهائية التي أعلنتها وزارة الصحة. متوقعاً أن يتوقف هذا الوباء بحلول نهاية أبريل أو مطلع مايو القادم.

وبحسب البروفيسور الروسي أناتولي ألتشتاين، "يمكن أن تستمر الذروة لفترة طويلة جدا، اعتمادا على ما يعتبر ذروة. فإذا كنت تحسبها حتى اللحظة التي يبدأ فيها عدد المصابين في الانخفاض، فقد يستغرق الأمر شهرا" . كما تحدث لمحطة التلفزيونية NSN.

وأشار إلى أن الوصول إلى قمة الذروة يمكن أن يحدث في غضون أسبوعين، وبعد ذلك سيكون هناك انخفاض.