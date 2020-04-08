فيروس كورونا يدفع المحكمة الدستورية السورية للتوصية بتأجيل الانتخابات

أوصت المحكمة الدستورية السورية، الرئيس السوري بإصدار مرسوم رئاسي بتأجيل الانتخابات البرلمانية، في ظل استمرار فيروس كورونا المستجد.

وأفاد عضو المحكمة عفيف ناصيف، لصحيفة الوطن السورية، :"إن "المحكمة أصدرت قرارا بأنه لا يوجد مشكلة في إصدار مرسوم تشريعي يتعلق بتأجيل انتخابات البرلمان، والمقرر إجراؤها في يوم 20 من الشهر القادم في حال بقيت الظروف كما هي ولم يرفع الحظر بسبب فيروس كورونا".

وأوضح ناصيف أن رئيس الجمهورية بشار الأسد، هو الذي يحدد إمكان تأجيل الانتخابات.

وكان الرئيس السوري، بشار الأسد، أصدر الشهر الماضي مرسوما بتأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في 13 الشهر الحالي، إلى 20 الشهر القادم، نظراً لتفشي فيروس كورونا.