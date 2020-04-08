الرئيس عباس يوعز لرئيس الوزراء العمل بقانون موازنة الطوارئ

أصدر الرئيس محمود عباس توجيهاته لرئيس الوزراء محمد اشتية، بمباشرة العمل وفق أحكام قانون موازنة الطوارئ العامة.

وبدوره، أكد اشتية السير على توجيهات الرئيس، وبذل الحكومة قصارى جهدها لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

هذا وكشف مصدر مطلع أن الحكومة الفلسطينية ستصرف نصف راتب لموظفيها عن شهر إبريل الجاري، بسبب وجود ضائقة مالية لدى السلطة في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا.

وحث المصدر لمراسل "فلسطين اليوم" في رام الله، الموظفين كافة الى الاقتصاد في المصاريف قدر الإمكان، لأن الوضع المالي يزداد صعوبة مع ازدياد الأزمة وحالة الطوارئ، في ظل نقص مواردها المالية.

وقال المصدر: "ندرك أننا مقبلون على شهر رمضان المبارك في نهاية الشهر، ولكن لأن الأزمة المالية تزداد، وحالة الطوارئ لا أفق لها، تم التوصل للقرار بعد مشاورات"، خاصة وأن المصاريف الحكومية ارتفعت على القطاع الصحي في مواجهة تفشي فيروس كورونا.

يشار إلى أن الحكومة صرفت رواتب موظفيها عن الشهر الماضي كاملة في الضفة الغربية مع وقف الخصومات عن القروض، فيما صرفت لقطاع غزة رواتب بالخصومات المفروضة من اكثر من عامين.