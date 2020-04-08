القيادي عدنان: معركة جنين ستظل شاهدة على انكسار العدو بتلال ذخيرته وعتاده الأمريكي

أكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي الشيخ خضر عدنان، أن معركة جنين البطولية ستظل شاهدة العصر على انتصار شعبنا على الاحتلال الإسرائيلي رغم قلة الامكانات، وتمثل انكسار للعدو الصهيوني بتلال ذخيرته وعتاده الأمريكي.

وأبرق القيادي عدنان، بالتحية لروح الشهيد القائد محمود طوالبة ورفاقه في المعركة البطولية، القائد ثابت مرداوي والحج علي الصفوري ومحمد أبو طبيخ وسعيد الطوباسي.

وأوضح أن "طوالبة.. طوالبة.. هو هتاف الأشبال والكبار وأمل وثوب الفكرة والضفة من جديد بالمقاومة والجهاد.

وأكد أن أبطال معركة جنين البطولية، تميزوا بثباتهم وقتالهم حتى النفس الأخير ضد العدو الصهيوني، فكانوا شهداء مع سبق الإصرار، من الشهيد القائد عصام براهمة إلى الطوالبة وبقوته تعالى لم تسقط الراية.

وأوضح، أن همة الجهاد والمقاومة وأمانة طوالبة والشهداء والأسرى سمعناها أمس من الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة صريحة للعدو الصهيوني.