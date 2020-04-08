نابلس: إغلاق مقر الهلال الأحمر وتحويل خمس مسعفين للحجر الصحي

أغلق محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان، مقر جمعية الهلال الأحمر في مدينة نابلس مؤقتا، بعدما تبين إصابة أحد المسعفين فيها بفيروس كورونا.

وأوضح المحافظ رمضان في مؤتمر صحافي مساء اليوم الاربعاء، أن المقر سيتقى مغلقاً لحين الانتهاء من عملية تعقيمه بالكامل، بعد اكتشاف أحد المسعفين باصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكد رمضان، تحويل خمسة مسعفين مخالطين رئيسيين إلى العزل الصحي في فندق القصر إلى حين ظهور نتائج فحصهم، إضافة إلى تحويل بقية المسعفين للحجر المنزلي.

وأعلن رمضان أن إغلاقا أمنيا كاملا سيفرض على منطقة الجبل الشمالي، من مفترق الحمرا إلى مفترق مستشفى الاتحاد، إضافة لإغلاق المنطقة الشرقية من البلدة القديمة وتحديدا حارتي الشيخ مسلم والحبلة.