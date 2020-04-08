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في الذكرى الـ 72 على مجزرة دير ياسين

الجهاد: جرائم الاحتلال لن تسقط بالتقادم ولن نغفر للاحتلال جرائمه ولن ننساها

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:55 - 08 ابريل 2020
مجزرة دير ياسين مجزرة دير ياسين
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قال المتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين أ. مصعب البريم، أن "جرائم الاحتلال لن تسقط بالتقادم، ولن نغفر للاحتلال جرائمه ولن ننساها، والمقاومة باقية مستمرة حتى تحرير أرضنا ومقدساتنا ودحر الاحتلال عن كامل أرضنا".

وأكد البريم في الذكرى الـ 72 على مجزرة دير ياسين، أن دماء الشهداء هي شريان وعلامة حياة قضيتنا الفلسطينية.

وأضاف: " الاحتلال وعبر فكر المجزرة والقتل الجماعي حاول اغتيال الحقوق الثابتة لشعبنا ولكنه فشل".

ويُصادف اليوم الأربعاء الذكرى الـ72 لمجزرة دير ياسين، التي راح ضحيّتها ما بين 250 إلى 360 شهيدًا من سكان القرية الواقعة غربيّ مدينة القدس المحتلّة، قُتلوا بدم بارد، في هجوم نفّذته الجماعتين الصّهيونيّتين الإرهابيّتين "آرغون" و"شتيرن"، في أبشع تجسيد لممارسة العصابات الصهيونية الإرهابية، لسياسة التطهير العرقي بحق الفلسطينيين خلال أحداث النكبة.

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