الاحتلال يقرر اغلاق معبر كرم ابو سالم جنوب القطاع

قررت قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرق قطاع غزة يوم الأربعاء وغدًا الخميس، بحجة الأعياد اليهودية.

وقال رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق دخول البضائع للقطاع رائد فتوح إن اللجنة أبلغت شركات القطاع الخاص بقرار سلطات الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم اليوم وغدًا، بسبب ما يسمى عيد "الفصح" اليهودي.

وأشار إلى أن المعبر سيغلق أيضًا أمام حركة إدخال البضائع والمحروقات إلى قطاع غزة يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، بالإضافة إلى إغلاقه يومي 28و29 الشهر الجاري.

ويعتبر "أبو سالم" المعبر التجاري الوحيد المخصص لإدخال البضائع والمحروقات إلى قطاع غزة منذ فرض الحصار الإسرائيلي على القطاع قبل نحو 14 عامًا، بحيث تغلقه سلطات الاحتلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع وفترة الأعياد اليهودية.