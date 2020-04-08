"هنية" يهاتف نائب وزير الخارجية الروسي لبحث مستجدات "كورونا"

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، نائب وزير الخارجية الروسي، والمبعوث الخاص بالرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف، لبحث المستجدات الخاصّة بفيروس كورونا.

وقالت الحركة في بيان لها اليوم الأربعا، أنّ المكالمة "استعرضت الأوضاع الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في مختلف أماكن تواجدهم، في ظلّ التدهور الاقتصادي والإنساني في الأوضاع والناتج عن موضوع الجائحة التي تجتاح العالم".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت ارتفاع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 263 شخص، بينهم 13 مواطن في قطاع غزة.

وتطرق هنية في حديثه إلى أوضاع المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، والذين يعانون من أوضاعٍ كارثية، ويعيشون هاجس الخوف من تفشي الوباء بينهم، بحسب البيان.

وذكرت الحركة أنّ هذا الاتصال يأتي في سياق "الجهود التي يبذلها رئيس الحركة، من خلال التواصل مع مختلف الزعماء والمسؤولين في العالم، لأجل التخفيف عن الشعب الفلسطيني".