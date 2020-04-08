الصين تسجل حالتي وفاة جديدة بسبب كورونا

سجلت الصين حالتي وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأفادت اللجنة الصحية الوطنية في الصين، في بيان الأربعاء، أن شخصين توفيا بكورونا أحدهما في مدينة شانغهاي، والآخر في خبي.

وأضافت أن 62 إصابة جديدة سجلت في البلاد، منهم 59 شخصا قدموا من خارج الصين.

وأشار البيان إلى تعافي 112 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ومغادرتهم للمستشفى عقب تلقيهم الرعاية الصحية.

وبهذه الأرقام، ارتفع عدد الإصابات بالفيروس في الصين إلى 81 ألف و802، والوفيات إلى 3333، مقابل تماثل 77 ألف و279 شخصا للشفاء.

وظهر فيروس كورونا للمرة الأولى في مدينة ووهان عاصمة مقاطعة خوبي الصينية، في ديسمبر/ كانول الأول 2019، وسرعان ما انتشر إلى سائر العالم.

وحتى ظهر الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و436 ألفا، توفي منهم أكثر من 82 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 303 آلاف، بحسب موقع "Worldometer".