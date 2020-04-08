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الاحتلال يزعم: حوّامة من غزة اخترقت الأجواء لـ100 متر

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:30 - 08 ابريل 2020
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أفاد الاعلام العبري بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي رصدت اختراق حوامـة من منطقة خانيونس لأجواء الغلاف لمسافة 100 متر.

ويذكر أن العديد من طائرات الاستطلاع والحوامات، أعلن عن اختراقها للأجواء المحتلة العام الماضي.

 

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