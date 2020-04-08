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قرارٌ مهمٌ من جامعة الأزهر لطلابها بخصوص الامتحانات

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:29 - 08 ابريل 2020
جامعة الازهر بغزة جامعة الازهر بغزة
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أكدت جامعة الأزهر على قراراتها السابقة بخصوص الامتحانات النصفية وأنه لا صحة لما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

واوضحت الجامعة أنها لم تصدر أي قرار بخصوص الامتحانات النهائية حتى تاريخه.

ودعت الجامعة الجميع إلى تحري الدقة فيما يتم نشره.

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