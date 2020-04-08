محتالون في زمن الكورونا.. احذر طرق الاستغلال

رصدت هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة "آيكان" آلاف المواقع التي تسعى للتحيل والتصيد الإلكتروني، محذرة من أن مجرمين حول العالم يحاولون الاستفادة من انتشار وباء كورونا.

وحثت الهيئة أمس الثلاثاء على الحذر من انتشار عمليات الاحتيال التي تستغل المخاوف المرتبطة بفيروس كوفيد 19، حيث خسر المستهلكون الأمريكيون نحو 5 ملايين دولار في عمليات احتيال متعلقة بالوباء خلال الأسابيع الأخيرة.

وأشارت "آيكان" إلى أنه في مارس تم تسجيل 100 ألف موقع إلكتروني جديد على الأقل تحت أسماء نطاقات تشمل كلمات مثل "كوفيد" و"كورونا" و"فيروس".

وتعمل آلاف من هذه المواقع كأساس لحملات التصيد الإلكتروني أو لإغراق البريد الإلكتروني برسائل عشوائية تروج لعمليات احتيال مرتبطة بكوفيد 19.

وقال مدير الهيئة غوران ماربي، إن "آيكان"، منظمة غير ربحية مقرها في كاليفورنيا، لا يمكنها التدخل في مضمون المواقع "لكن هذا لا يعني أننا لسنا قلقين أو على علم بهذه النشاطات الاحتيالية".

وأوضح مدير الأمن في المنظمة، جون كرين، أن "كوفيد 19" فريد لأنه مسألة عالمية، والمجرمون يحاولون الاستفادة من هذا الأمر بشتى الطرق.

وكانت المنظمة قد تحدثت في تقرير سابق عن وجود "ارتفاع هائل في نسبة الجرائم الإلكترونية" المرتبطة بفيروس كورونا.