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لبنان: 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

  • فلسطين اليوم - بيروت
  • 13:46 - 08 ابريل 2020
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أعلنت لبنان تسجيل 7 حالات بفيروس كورونا المستجد اليوم الأربعاء، وذلك للبنانيين عائدين من اسبانيا، و4 إصابات لمغتربين عائدين من فرنسا.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، إنه سيتم تحويل المصابين إلى المستشفى تباعا، مع التشديد على تطبيق الحجر الصحي المنزلي المشدد للحالات السلبية.

وأضافت الوزارة في بيان لها أنه "سيتم الإعلان عن نتائج الفحوصات التي أجريت لركاب عائدين من إسطنبول ولاغوس فور صدورها في وقت لاحق".

يشار إلى أن عدد الوفيات في لبنان بسبب الفيروس بلغت 19 حالة منذ 21 فبراير الماضي، فيما ارتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 559 شخصا.

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