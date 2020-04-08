الاحتلال يفرج عن الأسير صخر شواهنة من السيلة الحارثية

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن الأسير صخر عبد الله شواهنة من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، بعد قضائه 18 عاما في الأسر .

وقال الأسير شواهنة في حديث لـ"وفا"، "حفاظا على سلامة الجميع في ظل الظروف الراهنة، وتماشيا مع قرارات الرئيس محمود عباس واجراءات الحكومة الاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا"، طلبت من الاهل والاصدقاء اقتصار التهاني على مسيرة مركبات فقط، والالتزام بعدم التجمع".

وحول أوضاع الأسرى في سجن النقب الصحراوي، الذي يقبع فيه نحو 1500 أسير، قال إن المعتقل يفتقر لشروط الوقاية بالكامل، مشيرا إلى أن إدارة المعتقل أغلقت "الكنتينا" منذ بداية الأزمة، إضافة إلى عدم وجود أطباء .

ووجه الأسير المحرر شواهنة، رسالة باسم الحركة الأسيرة، إلى العمال في أراضي الـ48، أن يصبروا ويمتثلوا لقرارات الجهات المختصة المتعلقة بالحد من انتشار "فيروس" كورونا، خوفا على صحتهم وصحة أبنائهم حتى الإنتهاء من الأزمة .