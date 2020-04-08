"إسرائيل" تستخدم تطبيق "المنسق" لتعقب هواتف الفلسطينيين

كشفت صحيفة هارتس العبرية، اليوم الأربعاء، عن تعقب "إسرائيل" لهواتف العمال وطالبي تصاريح دخول "إسرائيل"، لمعرفة أماكن تواجدهم ومعرفة اختلاطهم بالمصابين بفيروس كورونا والحصول على معلومات أمنية.

وقالت الصحيفة، أن مكتب منسق أعمال حكومة الاحتلال في الأراضي المحتلة يطلب من الآلاف من العمال الفلسطينيين الذين يرغبون استيضاح صلاحية تصاريحهم القيام بتنزيل تطبيق يسمح للجيش بالدخول إلى هواتفهم النقالة والكاميرا وأماكن هواتفهم.

وأضافت التطبيق الذي يحمل اسم "المنسق" يشمل الكثير من التفاصيل من بينها الموقع الجغرافي واستخدام الكاميرا ومعرفة الملفات المخزنة على الجهاز بالإضافة لاستخدام الاحتلال للتفاصيل المذكورة لغايات أمنية.

بدوره، قدم مركز حماية الفرد وأطباء لحقوق الإنسان كتاب اعتراض، مشددًا على أن إجبار الفلسطينيين على تنزيل التطبيق سعياً لمعرفة تصاريحهم خطوة متطرفة واختراق للخصوصية.

وأوضح المركز، أن ذلك الأمر يعد استغلالاً للواقع الحالي لغايات مرفوضة ما يتيح للأمن الإسرائيلي اختراق الخصوصيات والمس بكرامة الإنسان.