بريطانيا.. شركة سيارات عالمية بصدد إنتاج 10 ألاف جهاز للتنفس متطور

وضعت شركة مرسيدس، تصاميم جهاز تنفس جديد قامت بتطويره رهن إشارة الخدمات الصحية البريطانية، في إطار مساعدة المصابين بفيروس كورونا المستجد.

ويستهدف الجهاز المطّور "سي بي أي بي" المصابين الذين يعانون صعوبات التنفس، والمرضى بعدوى الرئة، والذين لم تعد أقنعة الأكسجين كافية لهم، في حين يمنح الجهاز إمكانية عدم وضع المرضى في وحدات العناية المركزة.

وقالت الشركة، إن الحكومة البريطانية، طلبت 10 آلاف من هذه الأجهزة، التي يتم إنتاجها عبر 40 آلة، بمعدل ألف جهاز في اليوم بالمركز الفني لمرسيدس في بريكسورث، في وسط إنكلترا.

وقال مدير المركز أندي كاويل "منذ الإعلان عن المشروع، تلقينا عددا لا يصدق من الطلبات لجهاز /سي بي أي بي/ من جميع أنحاء العالم".

وأضاف "إن جعل تصاميم ومواصفات التصنيع مفتوحة أمام الجميع ستتيح للشركات في جميع أنحاء العالم إنتاج هذه الأجهزة بسرعة وعلى نطاق واسع، الأمر الذي سيدعم المعركة العالمية ضد فيروس كوفيد-19".

وتابع ستتاح "للحكومات والمنتجين الصناعيين في القطاع والأكاديميين وخبراء الصحة" إمكانية الحصول على هذه التصاميم ولكن أيضا "على المواد الخاصة والمواد والأدوات المستخدمة أثناء التطور السريع للنماذج الأولية، بالإضافة إلى أوقات التصنيع لكل جزء".

وأوضحت مديرة معهد الهندسة الصحية بجامعة كلية لندن ريبيكا شيبلي "هذه الأجهزة الحيوية من السهل جدا تصنيعها ويمكن إنتاجها بسرعة. نتمنى، من خلال نشر هذه التصاميم على العلن، أن يتم استخدامها لتحسين مقاومة الخدمات الصحية التي تستعد لموجة كوفيد-19 في العالم".

وتم استخدام نسخة من هذا الجهاز الذي يزيد من تدفق الهواء والأوكسيجين إلى الرئتين، في مستشفيات إيطاليا والصين لمساعدة مرضى "كوفيد-19" الذين يعانون من التهابات رئوية حادة.

وقالت فرق من الجامعة ومرسيدس، إن بإمكانهما تصنيعه سريعا "بالآلاف" وتزويده للمستشفيات في بريطانيا، مع تزايد الطلب على هذه الأجهزة بسبب الارتفاع الهائل بعدد الحالات المثبتة إصابتها بالفيروس.

ووفق "يونفيرسيتي كولدج لندن"، فإن حوالي 50 بالمئة من المرضى الذين استعانوا بهذا الجهاز لم يكونوا بحاجة الى أجهزة التنفس الميكانيكية التي يحتاج وضعها الى تخدير وأنبوب يتم إدخاله في القصبة الهوائية للمريض، مشيرة إلى أنه سيتم إجراء التجارب على الأجهزة في مستشفى الجامعة