وزير التنمية الاجتماعية: صرف مخصصات الأسر الفقيرة الثلاثاء المقبل

قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، إن صرف مخصصات الأسر الفقيرة سيكون يوم الثلاثاء المقبل الموافق 14/4/2020.

وأوضح في بيان للوزارة صدر اليوم الأربعاء، أن الصرف سيستمر لعدة أيام وفق جدول زمني تعلن عنه سلطة النقد مع البنوك الفلسطينية.

يشار إلى أن إجراءات خاصة تتبعها الجهات الحكومية في قطاع غزة للتعامل مع صرف الرواتب ومخصصات الشؤون وكافة الفئات كاجراءات وقائية واحترازية من فيروس كورونا المستجد.

الجدير بالذكر أن وزارة التنمية تصرف 4 دفعات للأسر الفقيرة من شيكات الشؤون ولكن منذ عام 2018 أخذت تصرف 3 دفعات فقط.

وتتراوح المخصصات لكل عائلة ما بين 750 إلى 1800 شيكل للدفعة الواحدة كل ثلاثة أشهر.