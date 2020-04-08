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مالية غزة تعلن موعد صرف رواتب التشغيل المؤقت "طموح2"

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:30 - 08 ابريل 2020
رواتب رواتب
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أعلنت وزارة المالية بغزة، اليوم الأربعاء، عن موعد صرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت (طموح2) عن شهر 1\2020.

وأفادت المالية في تصريح مقتضب لها، بأنه سيتم صرف الرواتب غدًا الخميس 4\9 في كافة فروع بنك البريد في قطاع غزة.

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