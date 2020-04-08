اتفاق مهم للموظفين بين وزارة المالية بغزة وجامعة الأزهر

وَقَعت وزارة المالية في قطاع غزة، اتفاقاً مع جامعة الأزهر بغزة وكلية الأزهر المتوسطة والذي يقضي بتسديد مبلغ 1000 شيكل من رسوم الطلبة الموظفين وذويهم من مستحقات رواتبهم لدى الوزارة.

وجرى توقيع الاتفاق في مقر الوزارة الرئيس بحضور وكيل الوزارة عوني الباشا، ومدير عام التدقيق الداخلي منذر السقا, ومدير عام العلاقات العامة والإعلام بيان بكر, ومسؤول ملف الجامعات رولا سلمي.

ومن جامعة الأزهر حضر نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية أ. د. مازن حمادة, ومدير شؤون الطلبة بالجامعة حسن الخضري, ود.جهاد أبو طويلة عميد كلية الأزهر المتوسطة.

ورحب الباشا بوفد الجامعة مقدماً شكره العميق لما تقدمه من خدمات للطلبة عامة ولأبناء الموظفين خاصة، مؤكداً على ضرورة التنسيق والتعاون المشترك بما يخدم الطلبة من الموظفين وذويهم, في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وأوضح الباشا أن توقيع الاتفاق مع جامعة الأزهر وكلية الأزهر المتوسطة, يأتي في إطار التسهيلات التي منحتها وزارة المالية للموظفين للاستفادة من مستحقات رواتبهم, مشيراً إلى أن وزارته تسعى للتخفيف عن الموظفين ودعم الجامعات في قطاع غزة.

وينص الاتفاق على تسديد جزء من الرسوم الجامعية المستحقة على الموظف نفسه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى ( أب، أم، ابن، ابنه، زوج، زوجة) بالإضافة لـ(أخ، أخت في حالة الاعالة), من مستحقات الراتب لدى الوزارة، بمبلغ 1000 شيكل سنوياً, مع العلم أن سريان تنفيذ الاتفاقية سيبدأ من اليوم الأربعاء 8/4/2020, للأسماء المقبولة والمسجلة مسبقاً في المنظومة الالكترونية الخاصة بالجامعات على الموقع الالكتروني لوزارة المالية.