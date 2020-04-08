هل أغلقت الشرطة والبلدية شارع الرشيد غرب غزة بشكل كامل..؟

لاحظ المواطنون خلال الآونة الأخير وبعد شهر على إعلان الإجراءات الاحترازية في قطاع غزة، انتشار عناصر لشرطة المرور والنجدة على امتداد شارع الرشيد غرب مدينة غزة.

ويمتاز شارع الرشيد بكونه مكان سياحي يجذب المواطنين للجلوس فيه مع وجود العديد من الاستراحات التي تقدم المشروبات للمواطنين مقابل مالي، خاصةً مع الاقبال على شهر الصيف.

ويضطر المواطنون في قطاع غزة للبقاء في منازلهم مع إجراءات الحجر المنزلي، خاصةً مع الإعلان عن إصابة 13 حالة بفيروس كورونا، فتوقفت العملية التعليمية، وأغلقت المدارس والمساجد والصالات والنوادي والأسواق الشعبية.

وقد انتشرت عناصر الشرطة في شارع الرشيد، فيما وضعت كتل اسمنتية على مداخل الشوارع والمفترقات لمنع المواطنين من الاصطفاف والوقوف.

وقد أوضح حسين عودة مسؤول العلاقات العامة في بلدية غزة، أن قرار انتشار الشرطة وإغلاق كورنيش البحر جاء بعد تواصل لجنة المرور معهم والتي تعد البلدية عضو فيها، حيث جرى نقاش حول الأمر مع اللجان المختصة، لإغلاق مواقف الاستضافة.

وبين عودة في تصريحات لإذاعة القدس تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن القرار يأتي لتقليل الازدحام وتجمهر المواطنين في هذه المنطقة التي يزيد فيها تواجد المواطنين خلال الآونة الأخيرة.

ولفت إلى أن المكان لم يغلق بشكل نهائي، حيث أن البلدية تعد جهة تنفيذية للأمر فقط، حيث تم إغلاق مواقف الاستضافة للحد من التجمهر والاكتظاظ، حيث بدلاً من اصطفاف 50 سيارة، سيتم اصطفاف فقط 5 سيارات.

وشدد على أن القرار جاء كاجراء احترازي نظراً للأوضاع التي تعانيها المنطقة من تفشي لفيروس كورونا، حيث أن الأمر يماثل إغلاق كافة المرافق العامة كالمساجد والأسواق الشعبية والصالات.

وكانت قد انتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الأخيرة تظهر عدم التزام المواطنين بالحجر المنزلي، حيث بات كورنيش الرشيد مكاناً لاستقبال المواطنين.







