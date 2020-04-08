القيادي حميد يحيي أسرى معركة جنين المعتقلين في سجون الاحتلال

وجّه عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أ. محمد حميد في ذكرى معركة جنين، التحية للأسير الحاج علي الصفوري، والقائد ثابت مرداوي، والقائد سعيد الطوباسي، والقائد محمد أبو طبيخ؛ أبطال معركة مخيم جنين.

وقال حميد في بيان صحفي، اليوم الأربعاء: " أبطال معركة جنين قدموا أنفسهم وشبابهم وحريتهم في سبيل الله نصرة للمسجد الأقصى، والذين يدخلون عامهم الثامن عشر من التضحية في سجون الاحتلال، بعد أن أمضوا ريعان شبابهم في ساحات الجهاد المتقدمة".

وأضاف، أنهم لا يزالون على طريق ذات الشوكة لا يزيغون عنه طرفة عين، سائلًا الله لهم ولجميع الأسرى فكاكاً قريبا.