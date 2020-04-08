ولادة طفلين لمصابتين بكورونا.. ومفاجأة صادمة انتظرتهما

وضعت سيدتان في ليما عاصمة بيرو، كانتا مصابتين بفيروس كورونا المستجد طفلين في ظل خشية الأطباء من انتقال المرض لهما، إلا أن مفاجأة كانت تنتظر الجميع.

فقد أثبتت الفحوص الطبية للسيدتين المصابتين عدم انتقال المرض للرضيعين.

وأوضح مستشفى ريباغلياتي أن ولادة الطفلين يومي 27 و31 مارس كانت قيصرية بناء على تعليمات الأطباء لتجنب أي مضاعفات.

وقال الطبيب كارلوس ألبريتك: "لحسن الحظ لم يحدث انتقال مما يعني أن العدوى لم تنتقل من الوالدتين إلى الرضيعين".

وأضاف أن المرأتين بصحة جيدة لكنهما ما زالتا تتلقيان العلاج من فيروس كورونا.

وأثار مسعفون في مدينة ووهان الصينية التي نشأ فيها الفيروس مخاوف في أوائل فبراير من الانتقال المحتمل للفيروس من الأم إلى الجنين، وذلك بعد ولادة طفل واحد على الأقل وعليه أعراض المرض.

لكن دورية لانسيت نشرت في منتصف فبراير دراسة شملت 9 نساء حوامل في الصين أثبتت الفحوص إصابتهن بفيروس كورونا.

وخلصت الدراسة إلى أنه لا توجد "أدلة يُعتد بها حتى الآن لدعم فرضية انتقال عدوى كوفيد-19 من الأم إلى الطفل".