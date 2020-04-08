الولايات المتحدة تتوسط لدى الصين شراء كمامات لـ"إسرائيل"

توسطت الولايات المتحدة الأمريكية لدى الصين لشراء كمامات طبية، وإرسالها إلى "إسرائيل"، حيث وصلت الشحنة إلى تل أبيب أمس.

ووفق موقع "مفزاك لايف" العبري، فقد اشترت وزارة الدفاع الأمريكية الشحنة الطبية لصالح نظيرتها "الإسرائيلية" من الصين، وبأن مطار بن غوريون قد وصلته تلك الشحنة مساء أمس الثلاثاء.

وأفاد الموقع أن الشحنة الطبية تضم نحو مليون "كمامة طبية" ستخصص لصالح الجنود والضباط في الجيش الإسرائيلي، وبأن من توسط في شراء هذه الشحنة هي الولايات المتحدة الأمريكية.

في السياق، قال رئيس قسم المشتريات في بعثة نيويورك الأمريكية ليمور كولينشفسكي، إنه يعمل على كثير من موردي المعدات والأجهزة والمواد الطبية والصحية حول العالم، وبأنه نجح في إرسال كمامات طبية وأقنعة ومواد طبية مختلفة إلى الكيان "الإسرائيلي".

ونوه الموقع إلى أن هذه الأقنعة والمواد الطبية مخصصة فحسب لصالح الجنود والضباط في الجيش الإسرائيلي.

وسجلت "إسرائيل" الثلاثاء، 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليصل إجمالي الإصابات إلى 9006، وفق ما أعلنت عنه وزارة الصحة التابعة للاحتلال.