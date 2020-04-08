أكدت الإدارة العامة لشرطة المرور أن حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الأربعاء 8/4/2020 تشهد حركة مرورية اعتيادية على كافة المفترقات والشوارع الرئيسة.

وتمنت الإدارة العامة من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة أمان و كافية.

فيما بينت أن حالة الطرق في قطاع غزة الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

ودعت الإدارة العامة لشرطة المرور السائقين في حالة وقوع الحوادث أن يبادر بتحريك سيارته لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية ، لافتةً إلى أن السائق يمكنه التواصل مع العمليات المركزية.

وقد أعلنت الإدارة العامة، أن دائرة حوادث الطرق سجلت خلال 24 ساعة الماضية حادثين سير نتج عنهما إصابتين فقط بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

وتمنت الإدارة العامة لشرطة المرور للمواطنين والسائقين يوماً خالياً من حوادث الطرق.